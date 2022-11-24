Происшествия 24 ноября 2022, 14:17 Суд вынес приговор жителю Крыма, совратившему 10-летнюю сестру

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Житель Нижнегорского района Республики Крым получил 12 лет колонии строго режима с ограничением свободы на один год за совращение 10-летней сестры. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу районного суда.

По данным следствия, в мае 2022 года 25-летний мужчина прилег рядом с сестрой на кровать и, удерживая ее одной рукой, начал поглаживать ее тело и половые органы.

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За нанесение морального вреда крымчанин также обязан будет выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей.

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