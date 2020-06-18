18 июня 2020, 21:00
Суд вынес приговор жителю Кронштадта, убившему свою возлюбленную
Суд Кронштадта вынес приговор местному жителю, который избил свою возлюбленную шумовкой, а после толкнул ее в бок. Из-за этого у женщина порвалась печень, и она умерла от потери крови. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 22 сентября 2019 года. Мужчина избил женщину так, что у нее сломалась челюсть. После этого он толкнул ее, в результате чего у жертвы разорвалась печень, а также брыжейки тонкой кишки. Из-за потери крови женщина умерла.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.