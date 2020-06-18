Суд вынес приговор жителю Кронштадта, убившему свою возлюбленную

Инцидент произошел 22 сентября 2019 года. Мужчина избил женщину так, что у нее сломалась челюсть. После этого он толкнул ее, в результате чего у жертвы разорвалась печень, а также брыжейки тонкой кишки. Из-за потери крови женщина умерла.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.