Происшествия 27 февраля 2024, 16:29 Суд вынес приговор жителю Челябинской области, который до смерти избил женщину табуретом

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Жителю Катав-Ивановска Челябинской области вынесли приговор по делу о жестоком убийстве женщины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что во время ссоры фигурант несколько раз ударил женщину табуретом и офисным креслом. Полученные травмы оказались смертельными.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде 11 лет и восьми месяцев лишения свободы. Срок он проведет в колонии особого режима.