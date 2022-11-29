Происшествия 29 ноября 2022, 21:53 Суд вынес приговор женщине, укусившей полицейского в Кронштадте

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Жительницу Кронштадта приговорили к штрафу и выплате компенсации двум полицейским. Одного подсудимая укусила за руку, а второго ударила, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Происшествие случилось на улице, куда женщина с друзьями вышла после празднования ее дня рождения. Правоохранители задержали одного из присутствующих за отсутствие документов. Именинница попыталась им помешать, в результате ее тоже забрали в отделение за насилие в отношении представителей власти.

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Суд приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей. Также она обязана выплатить компенсацию в 10 и 20 тысяч рублей пострадавшим от ее действий полицейским.

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