Суд вынес приговор водителю, сбившему подростков на мотоцикле в Краснодарском крае

Суд в Краснодарском крае вынес приговор водителю, который в 2020 году сбил двоих молодых людей 16 и 18 лет, ехавших на мотоцикле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла в станице Новомихайловской. Водитель ВАЗ-21093 нарушил ПДД, сбил подростков на мотоцикле и скрылся с места происшествия. Молодые люди выжили, но получили тяжелые травмы.

Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 года заключения в колонии-поселении. Также его на два года лишили прав.