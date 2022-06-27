Суд вынес приговор уральскому предпринимателю за похищение человека

Суд Екатеринбурга вынес приговор местному бизнесмену, который организовал похищение человека. Об этом сообщило издание tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в 2005 году строительная фирма получила в аренду участок на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Земля бралась в аренду под застройку, и арендатор должен был выкупить прилегающий к участку сервис на Шейнкмана.

Владелец сервиса выступал категорически против стройки и сноса его сервиса. На территории сервиса находилась не только его работа, но и вагончик, в котором он проживал. Мужчина ни на каких условиях не соглашался отдавать вагончик, тем более, официально он не входил в зону застройки.

Тогда летом 2020 года арендатор с привлечением двух сотрудников в масках похитил владельца сервиса с целью вынудить его поменять решение. Когда о похищении стало известно, руководитель приказал освободить заложника, надеясь избежать ответственности. Однако преступников все же осудили — сначала приговор вынесли исполнителям, а потом и организатору похищения. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить пострадавшему компенсацию в размере 500 тысяч рублей.