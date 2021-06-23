Суд вынес приговор жителям Забайкалья, убившим собутыльников

Два забайкальца, которые убили своих собутыльников, отправятся в колонию строгого режима на 10 и 16 лет. Такое решение вынес Забайкальский краевой суд. Об этом сообщило агентство Nation News со ссылкой на сайт прокуратуры Забайкальского края.

Подсудимые проживали в городе Хилок Забайкальского края. По мнению следователей, во время распития алкоголя между ними и двумя пострадавшими развязался конфликт. Подсудимые избили собутыльников, а после заперли их в подвале и подожгли дом.

Пострадавшие не смогли спастись от пожара. Дом полностью сгорел, не затронув при этом соседние участки.