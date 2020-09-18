Суд вынес приговор торговцам взрывчаткой в Казахстане

Уточняется, что они похитили взрывчатые вещества на «ГМК Казахалтын», чтобы потом их продать. Мужчины получили три года и два месяца тюрьмы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку и ношение оружия, а также взрывчатых веществ и устройств, пишет сайт «МИР 24».

По версии следователей, осужденным за несколько месяцев удалось продать 52 килограмма взрывчатого вещества. Помимо прочего, они продали 60 неэлектрических средств инициирования взрыва. Еще у преступников изъяли порядка семи килограммов взрывчатого вещества, капсюль-детонаторы и отрезки ударно-волновых трубок.