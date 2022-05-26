Суд вынес приговор подросткам за угон машины скорой помощи во Владимирской области

Двоих подростков 14 и 16 лет приговорили к году лишения свободы условно за угон машины скорой во Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

Подростки угнали припаркованный во дворе медицинский УАЗ — оказалось, что водитель во время своего перерыва заехал на машине домой и оставил ее открытой. Подростки прокатились на машине, после чего врезались на ней в столб и сбежали. Они получили условные сроки.