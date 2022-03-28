Суд вынес приговор петербуржцу, сломавшему нос полицейскому

Мужчине, который сломал нос полицейскому на Невском проспекте, вынесли приговор. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Следствие установило, что в октябре 2021 года мужчина находился в центре Петербурга в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он ударил полицейского ногой в лицо, тот получил закрытый перелом костей носа.

Мужчину приговорили к полутора годам заключения в колонии общего режима.