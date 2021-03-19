Суд вынес приговор мужчине, убившему брата и его семью из-за наследства

Суд вынес приговор Денису Сабурову из Екатеринбурга, который убил родного брата и его семью из-за спора о наследстве. Мужчину получил пожизненное лишение свободы, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Летом 2019 года в частном доме в селе Тимофеево обнаружили тела супругов и их 20-летней дочери. Семья была застрелена. Спустя время был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 35-летний младший брат хозяина дома.

Позже стало известно, что накануне у братьев умерла мать. Сабуров решил избавиться от конкурента. Он расстрелял родственников из сигнального пистолета, переделанного в боевой. Оружие нашли у мужчины во время задержания.

Помимо отбывания наказания в тюрьме до конца жизни, осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда родным погибших.