Суд вынес приговор мужчине, погубившему 5-летнюю дочь в ДТП | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 18:55 Суд вынес приговор мужчине, погубившему 5-летнюю дочь в ДТП

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Житель Первоуральска сел пьяным за руль, посадив на колени пятилетнюю дочь. Произошло ДТП, ребенок погиб. Суд вынес приговор мужчине, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу свердловской прокуратуры.

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Следствие установило, что мужчина сел за руль пьяным. Автомобиль врезался в дерево, и девочка, сидевшая на коленях у отца, скончалась на месте. Суд приговорил мужчину к шести годам заключения в колонии-поселении.