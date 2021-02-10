Суд вынес приговор мужчине, который дважды изнасиловал девочку-инвалида

Суд вынес обвинительный приговор жителю Курской области, который дважды изнасиловал девочку-инвалида, рассказало ИА Nation News.

Согласно данным следователей, мужчина, который воспитывает нескольких детей, предложил девочке встретиться неподалеку от ее дома. Он привел ребенка к железнодорожной дороге, после чего изнасиловал жертву. Спустя время многодетный отец вновь вступил в интимную связь с девочкой.

Обвиняемый частично признался в содеянном. Он заявил, что половые акты был совершены по обоюдному согласию. Мужчина получил 8,5 года колонии строгого режима.