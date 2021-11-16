Суд вынес приговор молодым людям, до смерти забившим прохожего в Ленобласти

Суд вынес приговор четверым молодым людям, которые до смерти забили прохожего в Шушарах Ленинградской области осенью 2020 года. Две из преступников были несовершеннолетними, написали «Невские новости».

«Они нанесли потерпевшему руками, ногами и неустановленным предметом не менее 32 ударов в голову, не менее 27 ударов в область туловища, не менее девяти ударов по верхним и нижним конечностям, осуществили не менее одного воздействия в область груди и живота, а также не менее одного раза прыгнули ногами на голову потерпевшего», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Мужчина умер на месте происшествия.

Четверо подсудимых признали вину и раскаялись. Суд приговорил двоих взрослых молодых людей к девяти и восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Двое других, которые были в момент совершения преступления несовершеннолетними, проведут по семь лет в колонии общего режима.