Суд вынес приговор двум мужчинам за похищение и угрозы

Суд признал мужчин виновными. Игоря Л. осудили на шесть лет и два месяца колонии строгого режима, а Игорь П. получил пять лет и четыре месяца.

По данным следствия, в апреле прошлого года 44-летний Игорь Л. и 37-летний Игорь П. вместе выпивали и сошлись во мнении, что знакомая одного из них оклеветала его родственника. За это они решили отомстить — похить женщину.

Мужчины приехали в поселок Красный октябрь на улицу Зеленую, там проживала соседка их знакомой. Один из злоумышленников достал нож и приставил его к горлу 47-летней хозяйки дома, он требовал позвать их знакомую. Женщина согласилась, но смогла вырваться и убежать.

После этого подозреваемые направились к дому знакомой на улицу Набережную. На улице они встретили свою знакомую. Они насильно привели ее к себе в дом и удерживали ее там четыре дня против ее воли. После пострадавшей удалось сбежать.