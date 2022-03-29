29 марта 2022, 02:31
Суд вынес приговор девушке, сбившей двух полицейских во время погони в Краснодаре
Суд Краснодара дал два года колонии девушке, сбившей двух полицейских во время погони
Краснодарский суд вынес приговор 31-летней девушке, которая сбила двоих полицейских, пытаясь уйти от погони. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
Полицейские получили серьезные травмы. Девушка скрылась с места происшествия, однако позднее ее нашли. Суд приговорил ее к двум годам заключения в колонии общего режима.