Суд избрал меру пресечения браконьерам, обстрелявшим егерей и СОБР

«Сысертский районный суд отправил под домашний арест Антона Никонова и Сергея Кадочникова, обвиняемых в нападении на инспектора Департамента природных ресурсов и сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов», — заявили в суде.

Двое оперуполномоченных, совместно с инспектором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области находились на мероприятиях по отлову браконьеров. В это время группа людей совершила несколько выстрелов в сотрудников СОБР.