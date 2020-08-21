21 августа 2020, 16:26
Суд избрал меру пресечения браконьерам, обстрелявшим егерей и СОБР
В Свердловской области суд избрал меру пресечения двум мужчинам, обвиняемым в нападении на охотинспектора и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Сысертский районный суд отправил под домашний арест Антона Никонова и Сергея Кадочникова, обвиняемых в нападении на инспектора Департамента природных ресурсов и сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов», — заявили в суде.
Двое оперуполномоченных, совместно с инспектором Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области находились на мероприятиях по отлову браконьеров. В это время группа людей совершила несколько выстрелов в сотрудников СОБР.