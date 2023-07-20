Происшествия 20 июля 2023, 15:31 Суд Владимирской области вынес приговор иностранцу, который стал инициатором массовой драки

Читать 360tv в

В Александрове прошел суд над мужчиной-иностранцем, который стал инициатором массовой драки возле кафе «Минутка» в мае текущего года. Об этом написал «Царьград».

По информации следствия, во время драки мужчина ударил другого иностранного гражданина ножом и скрылся с места происшествия. После он покинул Россию и прятался в Таджикистане.

Реклама

Через два месяца мужчину задержали. Ему назначили два года лишения свободы.