11 августа 2022, 12:12
Суд Великого Новгорода вынес наказание местному жителю за угон грузовика
Суд Великого Новгорода рассмотрел уголовное дело слесаря, который угнал грузовик, чтобы довезти на нем лопату. Об этом написало издание novgorod.ru.
По данным следствия, мужчина поленился отнести лопату в цех и решил отвезти ее на припаркованной казенной грузовой «Газели». Не имея водительских прав, он сел за руль и протаранил припаркованный на территории компании автомобиль Mercedes 230, сообщило ИА Nation News.
Подсудимого признали виновным и приговорили к лишению свободы сроком на один год, а также назначили штраф в размере 15 765 рублей.