Суд в Сочи вынес приговор водителю, насмерть сбившему 2-летнего ребенка

Суд в Сочи приговорил к заключению в колонии мужчину, который насмерть сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Следствие установило, что мужчина не соблюдал правила безопасности, заезжая на парковку. Ребенок находился прямо по ходу движения автомобиля, он скончался на месте.

Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении. Кроме того, он обязан будет выплатить два миллиона семье ребенка.