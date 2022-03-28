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    28 марта 2022, 20:59

    Суд в Сочи вынес приговор водителю, насмерть сбившему 2-летнего ребенка

    Полина Гребенщикова

    Суд в Сочи приговорил к заключению в колонии мужчину, который насмерть сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

    Следствие установило, что мужчина не соблюдал правила безопасности, заезжая на парковку. Ребенок находился прямо по ходу движения автомобиля, он скончался на месте.

    Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении. Кроме того, он обязан будет выплатить два миллиона семье ребенка.