Суд в Сочи оставил приговор в отношении ростовчанина, убившего тещу за квартиру, без изменений

Третий апелляционный суд города Сочи оставил в силе решение Волгоградского областного суда, приговорившего жителя Ростовской области к 18 годам колонии строгого режима. Мужчина в августе 2019 года зарезал тещу за отказ приватизировать ее квартиру, а затем продать.

Сайт novostivolgograda.ru сообщил, что убийство произошло в Волгограде, где жили теща мужчины и ее глухонемой сын. Приехавший из Ростовской области зять несколько раз ударил женщину ножом. А затем хотел зарезать и ее сына, но отломился клинок. Вырвавшийся из рук убийцы парень стал стучаться в дверь соседей, и преступник решил бежать.

Следователям мужчина объяснил свой поступок тем, что был зол на тещу, которая отказалась приватизировать квартиру и продать ее, чтобы он мог поправить свои финансовые дела.

В убийстве он сначала не признавался, но следствию удалось доказать его причастность к преступлению.