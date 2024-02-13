Происшествия 13 февраля 2024, 17:00 Суд в Петербурге вынес приговор нелегалам из Афганистана Суд признал виновной в незаконном въезде афганскую журналистку Хассани РИА «Новости»

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Суд Петербурга признал виновными в попытке организации незаконного въезда в Россию афганцев Александра Мацулевича и Джелани Гулама. На скамье подсудимых также оказались 12 граждан Афганистана, которые пытались попасть в ЕС, минуя его миграционные органы. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

По данным следствия, весной 2022 года Мацулевич, сговорившись с Гуламом, связался с представителем пограничного контроля КПП морского порта Петербурга для грузовых судов.

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За помощь в вывозе иностранцев он предложил пограничнику 1,5 тысячи долларов за каждого мигранта. Однако правоохранительные органы задержали иностранцев вместе с организаторами.

Мацулевича приговорили к четырем годам колонии, Гулама и мигрантов из Афганистана — к двум годам. Фигурантам уголовного дела зачли время пребывания под стражей, их отпустили в зале суда.

Среди нелегальных мигрантов оказалась журналистка Кобра Хассани. На родине она известна борьбой за права женщин. Девушка покинула Афганистан, когда к власти пришли талибы*, и надеялась перебраться в Европу.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.