Суд в Петербурге арестовал ресторатора, выступающего против COVID-ограничений

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу ресторатора, который известен своей кампанией сопротивления использованию QR-кодов в заведениях общепита. Он подозревается в посредничестве при том, что было передано 50 тысяч рублей сотрудникам полиции.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу…. Срок меры — 27 марта 2022 года», — сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как ранее ТАСС сообщили собственные источники в правоохранительных органах, по сведениям сотрудников оперативных служб, указанный мужчина получил 50 тысяч рублей от некоего работника кальянной и дал в связи с этим обещание решить вопрос о возвращении тому ранее изъятого у него имущества. Расследование продолжается.

В Санкт-Петербурге с начала месяца разрешено посещать точки общепита только тем, кто вакцинировался для профилактики коронавируса, перенес заболевание COVID-19 или получил официальный медицинский отвод от прививки. Еще с ноября прошлого года заведения не могут работать ночью, этот запрет снимался только на Новый год.