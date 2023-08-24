Происшествия 24 августа 2023, 13:35 Суд в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента Фото: freepik.com

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Суд в Москве назначил штраф в размере двух миллионов рублей для компании TikTok. Поводом для судебных разбирательств послужили четыре видеоролика, на кадрах которых запечатлены целующиеся мужчины, сообщил ТАСС.

«Признать компанию TikTok виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ („Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации“) и назначить этой организации наказание в виде штрафа на сумму два миллиона рублей», — процитировало агентство судью.

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В материалах дела указано, что сотрудники Роскомнадзора, обнаружив в социальной сети TikTok четыре видео с целующимися мужчинами, посчитали, что такой контент может сформировать у подростков позитивное видение об однополых отношениях.

Однако представители ТikTok не удалили эти ролики. Тогда против них составили протокол об административном правонарушении. Ответчик просил суд прекратить дело из-за малозначительности правонарушения.

Ранее блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии. Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей.