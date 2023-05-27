Происшествия 27 мая 2023, 16:18 Суд в Москве арестовал телефонного мошенника, обманувшего пенсионерку Прокуратура Москвы: суд арестовал мошенника, обманувшего пенсионерку на 800 тысяч рублей Молоток судьи / РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве арестовали телефонного мошенника, обманувшего 80-летнюю женщину на 800 тысяч рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ранее судимый 30-летний мужчина вместе с сообщниками позвонил пожилой женщине, представился сотрудником банка и правоохранительных органов, и рассказал, что кто-то хочет похитить средства с ее банковского счета.

Реклама

Они убедили пенсионерку обналичить 800 тысяч рублей и в оговоренное время выбросить их из окна квартиры. Злоумышленник приехал к дому потерпевшей на улице Талалихина, подобрал деньги и скрылся.

Его задержали при попытке обмануть еще одну пенсионерку на 400 тысяч рублей: она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Мужчине предъявили обвинение по статье о мошенничестве и арестовали. Подельников ищут.

Ранее в Сергиевом Посаде телефонного мошенника вычислили с помощью камеры «Безопасного региона».