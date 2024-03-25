Происшествия 25 марта 2024, 18:39 Суд в Москве арестовал пятого фигуранта по делу о теракте в Crocus City Hall

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Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall Диловара Исломова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме.

Судья рассмотрел ходатайство следственных органов, на основании которого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 22 мая. Диловара Исломова обвинили по статье 205 УК РФ о теракте.

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Фигурант уголовного дела — уроженец Таджикистана, таксист. У него есть российское гражданство. Мужчина женат и воспитывает ребенка.

Ранее сотрудники Следственного комитета требовали арестовать еще двух подозреваемых по делу о теракте.