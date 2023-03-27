Происшествия 27 марта 2023, 15:04 Суд в Дмитрове приговорил наркодилера к 20 годам лишения свободы

Читать 360tv в

Дмитровский городской суд признал виновным Сергеева С.С. в двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело рассматривали с привлечением присяжных. Суд установил, что с апреля по август 2021 года продавал наркотики через тайники-закладки. Их прятали в том числе в Дмитрове.

Реклама

В частности, 11 августа 2021 года Сергеев приехал в лес в СНТ «Юность» в селе Костино под Дмитровом и забрал пять пакетиков с запрещенным веществом. Товар он должен был расфасовать в другие мешочки, после чего разместить их в тайники. В этот момент его задержали правоохранители.

«Коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт, при этом указав, что Сергеев не заслуживает снисхождения», — сообщила судья Дмитровского городского суда Олеся Маковыйчук.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».