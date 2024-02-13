Происшествия 13 февраля 2024, 17:15 Суд в Челябинской области вынес приговор мужчине, который проломил подруге череп новогодней елкой

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Суд в Челябинской области вынес приговор жителю Магнитогорска по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина проломил подруге череп новогодним атрибутом. Об этом сообщил сайт «Верстов.Инфо».

Преступление было совершено в декабре 2022 года. Установлено, что после ссоры мужчина метнул в сторону возлюбленной наряженную елку. Крестовина от дерева попала по голове потерпевшей, добавило Ura.ru.

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У женщины диагностировали внутримозговую гематому и другие телесные повреждения. Злоумышленнику назначили наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.