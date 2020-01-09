    09 января 2020, 08:48

    Суд в Бурятии оставил на свободе обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

    Андрей Иванов

    Суд в Улан-Удэ не арестовал бизнесмена Галуста Пилосяна, которого обвиняют в смертельном ДТП. Тогда на дороге погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Бурятии.
    Суд в Бурятии оставил на свободе обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

    «Суд ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу не удовлетворил», — приводит агентство слова официального представителя регионального следственного ведомства Дмитрия Столярова.

    По данным следствия, Пилосян возвращался с зимней рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал его знакомому. Возле села Батурино он сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места аварии. Девушка умерла от полученных травм. Позже Пилосян сам пришел в полицию.

    Он не отрицал того, что сбил девушку. На момент ДТП бизнесмен был трезв. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, и оставлении места происшествия. Местные СМИ написали, что внедорожник, на котором предприниматель совершил смертельное ДТП, принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии «Единой России», вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову.