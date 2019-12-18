18 декабря 2019, 14:48
Суд ужесточил наказание для мужчины, который развращал девочку в Удмуртии
Мужчина несколько лет развращал падчерицу. Теперь он отправится в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известно, что несколько лет виновный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.
Районный суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратуру не удовлетворило данное решение, поэтому она направила апелляцию дела в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртии. Там приняли решение ужесточить наказание для преступника.
Мужчину наказали лишением свободы на 14 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.