Суд ужесточил наказание для мужчины, который развращал девочку в Удмуртии

Известно, что несколько лет виновный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Районный суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратуру не удовлетворило данное решение, поэтому она направила апелляцию дела в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртии. Там приняли решение ужесточить наказание для преступника.

Мужчину наказали лишением свободы на 14 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.