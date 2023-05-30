Происшествия 30 мая 2023, 14:58 Суд Тюмени вынесет приговор мужчине, который убил 75-летнюю пенсионерку

Читать 360tv в

В Тюмени суд вынесет приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который убил 75-летнюю пенсионерку. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Убийство произошло утром 26 мая в квартире у женщины. Мужчина, арендовавший жилье, без причины нанес хозяйке не менее семи ударов ножом в область шеи и грудной клетки, когда женщина пришла проверить электросчетчики.

Реклама

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После убийства мужчина улетел в Салехард, где его задержали правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.