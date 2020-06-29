29 июня 2020, 16:37
Суд Тюмени вынес приговор экс-полковнику полиции
В Тюмени бывшего высокопоставленного полицейского Виталия Шундрика приговорили к году условно и со штрафом 50 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу тюменского областного суда.
Отмечается, что Шундрик обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения. Он собрал деньги с подчиненных на проведение конкурса, а в итоге потратил часть средств на банкет, а другую часть забрал себе.