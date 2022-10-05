Суд Татарстана вынесет наказание местному жителю, который обвиняется в двух убийствах и поджоге | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Суд Татарстана вынесет наказание местному жителю, который обвиняется в двух убийствах и поджоге

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Верховном суд Татарстана вынесет решение 51-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве знакомых и поджоге в Чистополе. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника главы ведомства в РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

По данным следствия, в ночь на 18 ноября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к знакомому, где продолжил употреблять спиртные напитки. В какой-то момент между приятелями произошла ссора. Обвиняемый схватил топор и 21 раз ударил знакомого по голове. Затем он убил и спящего хозяина дома, чтобы скрыть убийство.

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Злоумышленник также забрал из дома телевизор, ТВ-приставку, электрическую бритву и поджег помещение.

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За содеянное преступление ему грозит до 24 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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