Суд снова рассматривает дело Эдварда Била. Прямая трансляция

Дело блогера Эдварда Била, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы, снова рассмотрят. Заседание пройдет в зале Пресненского суда, «360» ведет прямую трансляцию.

Блогер стал известным благодаря своим пранкам. Он спровоцировал крупную аварию на Садовом кольце. Первоначально суд признал его виновным по статье о нарушении правил дорожного движения. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. По нему блогеру нельзя покидать свое место жительства ночью, а также выезжать за пределы Москвы. Кроме того, Била обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере 11 миллионов рублей.

Прокуратура посчитала данную меру наказания недостаточной. В связи с этим дело блогера отправили на пересмотр.

Кроме того, после аварии пранкер Бил официально заявил, что больше никогда не будет приносить проблемы участникам дорожного движения. В подтверждение своих слов он прямо на камеру сжег свои водительские права.