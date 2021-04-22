Суд Саратова посадил девушку в тюрьму за ложное обвинение в изнасиловании

Проживающая в поселке Озинки Саратовской области молодая женщина выдвинула ложные обвинения по отношению к своему соседу. Затем она отказалась от своих слов. Об этом сообщило ИА Nation News.

В 2020 году девушка рассказала полицейским о случае насилия со стороны 38-летнего соседа. Она поделилась, что это произошло в 2017 году. Когда девушка давала показания, она была нетрезва. Следователи провели проверку, которая установила, что рассказанное ей не имело место быть, сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Против девушки завели дело о ложном доносе за причиненный моральный вред и нарушение работы надзорных органов. Девушка раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к году лишения свободы.