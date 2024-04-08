Происшествия 08 апреля 2024, 13:48 Суд рассмотрит дело жительницы Челябинской области, чей внук погиб при пожаре

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Сосновский районный суд рассмотрит дело жительницы Челябинской области, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, зимой женщина вышла в магазин, оставив трехлетнего внука дома одного. Там начался пожар, ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего здания и погиб.

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Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину.