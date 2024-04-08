08 апреля 2024, 13:48
Суд рассмотрит дело жительницы Челябинской области, чей внук погиб при пожаре
Сосновский районный суд рассмотрит дело жительницы Челябинской области, внук которой погиб при пожаре, оставшись без присмотра. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, зимой женщина вышла в магазин, оставив трехлетнего внука дома одного. Там начался пожар, ребенок не смог самостоятельно выбраться из горящего здания и погиб.
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Отмечается, что обвиняемая полностью признала свою вину.
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