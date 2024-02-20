Происшествия 20 февраля 2024, 10:52 Суд рассмотрит дело о хищении икон середины XIX века в Москве Прокуратура Москвы направила в суд дело о хищении шести икон середины XIX века РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 18-летнего мужчины. Его заподозрили в хищении шести икон середины XIX века, сообщила пресс-служба столичного ведомства в Telegram-канале.

«Направлено в суд уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность» — сообщили в прокуратуре.

Реклама

По информации ведомства, в августе 2023 года мужчина похитил шесть икон середины XIX века из дома священнослужителя на территории Старообрядческого Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Остоженке. Материальный ущерб превысил 225 тысяч рублей. Украденное имущество уже вернули владельцу.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям о хищении предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, и краже, с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направили в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее в Санкт-Петербурге за один день раскрыли кражу иконы. Преступление попало на камеру.