30 июня 2023, 19:46
Суд продлил арест Беркович и Петрийчук
Суд в Москве продлил до осени арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук продлили содержание под стражей еще на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.
В Хамовническом суде Москвы в пятницу, 30 июня, рассмотрели ходатайство о продлении ареста для Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Им решили продлить срок следствия до 16 сентября.
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Поводом для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма послужил поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» по сценарию Петрийчук. Героинями стали женщины, знакомившиеся в соцсетях с представителями радикального ислама.
Ранее Военный суд приговорил пособника террористов к 5,5 года колонии.
Суд
Терроризм
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Аресты
Москва 2023
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