Происшествия 30 июня 2023, 19:46 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук Суд в Москве продлил до осени арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма РИА «Новости»

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Режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук продлили содержание под стражей еще на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

В Хамовническом суде Москвы в пятницу, 30 июня, рассмотрели ходатайство о продлении ареста для Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Им решили продлить срок следствия до 16 сентября.

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Поводом для возбуждения уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма послужил поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» по сценарию Петрийчук. Героинями стали женщины, знакомившиеся в соцсетях с представителями радикального ислама.

Ранее Военный суд приговорил пособника террористов к 5,5 года колонии.