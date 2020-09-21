Суд присяжных вынес приговор подозреваемому в убийстве в Челябинской области

Инцидент произошел в прошлом году в Миасском лесничестве. Охотник из Карабаша встретил потерпевшего и на почве неприязни выстрелил в него из охотничьего ружья с близкого расстояния. При этом потерпевший был без оружия. Он скончался от травм.

После этого обвиняемый закопал его в снегу и поехал на его снегоходе в Карабаш, однако затем поджег его и бросил в лесу.

Обвинительный приговор вынесли единогласно, скоро состоится заключительная часть судебного процесса.