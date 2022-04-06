Суд присяжных в Сургуте оправдал сознавшегося в убийстве мужчину

Второй суд по делу об убийстве прошел в Сургуте. Присяжные оправдали подозреваемого, рассказало Ura.ru со ссылкой на адвоката обвиняемого Антона Бушланова.

Мужчину обвиняли в том, что он якобы зарезал товарища во время застолья. Изначально подозреваемый признал вину, но позже изменил показания, заявив, что признался под давлением. Теперь он отрицает свою причастность к убийству, доводы защиты сочли убедил\тельными два состава присяжных.

«Первый суд присяжных состоялся в августе прошлого года, тогда его оправдали. Однако было обнаружено процессуальное нарушение. Были выбраны новые присяжные, они также вынесли оправдательный вердикт», — пояснил Бушланов.