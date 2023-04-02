Происшествия 02 апреля 2023, 14:09 Суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 3 месяца из-за нарушений Тушинский суд остановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 дней flickr

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Работу Англо-американской школы Москвы приостановили на 90 суток. Тушинский райсуд установил, что организация грубо нарушила требования ведения общеобразовательной деятельности в России, сообщил РБК.

Школе вменили «осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» (статья 19.20 КоАП РФ).

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Прокурорская проверка, которая прошла в конце февраля, показала, что к работе допускали сотрудников без документов о профобразовании и квалификации. Кроме того, в организации не создали дополнительных общеобразовательных программ на основе программ «Международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart, как диктует федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Во время судебного разбирательства защита указывала, что состав правонарушения отсутствует, а директор школы Магомед Баширов заявлял, что организация приняла меры к выполнению лицензионных требований.

Англо-американская школа Москвы основана в 1949 году. В ней учатся около 1,2 тысячи детей с четырех лет, в том числе из семей американских, британских и канадских дипломатов.