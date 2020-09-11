11 сентября 2020, 15:30
Суд приговорил к лишению свободы петербуржца за стрельбу и угон авто
Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы жителя города за стрельбу и угон автомобиля, пишет «Петербургский дневник».
Сотрудники объединенной пресс-службы судов уточнили, что вечером 25 октября 2018 года обвиняемый встретился с потерпевшим. У мужчин были взаимные долговые обязательства. Разговор о решении денежных вопросов проходил в салоне Hyundai Tucson, который принадлежал оппоненту.
Обвиняемый достал травматический пистолет и, направив его на должника, сделал три выстрела. После этого обвиняемый уехал на машине потерпевшего. Сумма ущерба оценивается в 259 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Ему назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев тюрьмы.