facebook_pixel
    11 сентября 2020, 15:30

    Суд приговорил к лишению свободы петербуржца за стрельбу и угон авто

    Полина Петрова

    Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к лишению свободы жителя города за стрельбу и угон автомобиля, пишет «Петербургский дневник».
    Суд приговорил к лишению свободы петербуржца за стрельбу и угон авто

    Сотрудники объединенной пресс-службы судов уточнили, что вечером 25 октября 2018 года обвиняемый встретился с потерпевшим. У мужчин были взаимные долговые обязательства. Разговор о решении денежных вопросов проходил в салоне Hyundai Tucson, который принадлежал оппоненту.

    Обвиняемый достал травматический пистолет и, направив его на должника, сделал три выстрела. После этого обвиняемый уехал на машине потерпевшего. Сумма ущерба оценивается в 259 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Ему назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев тюрьмы.

    Новости SMI.FM