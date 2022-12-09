09 декабря 2022, 17:17
Суд приговорил к 2,5 года лишения свободы мужчину, избившего полицейского в Свердловской области
Районный суд приговорил местного жителя Свердловской области к двум с половиной годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, в июле текущего года мужчину остановили полицейские. Оказалось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Во время составления протокола водитель набросился на одного полицейского и ударил его по лицу, в результате чего сотрудник упал и получил травму.
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