Происшествия 09 декабря 2022, 17:17 Суд приговорил к 2,5 года лишения свободы мужчину, избившего полицейского в Свердловской области

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Районный суд приговорил местного жителя Свердловской области к двум с половиной годам лишения свободы за избиение полицейского. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июле текущего года мужчину остановили полицейские. Оказалось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Во время составления протокола водитель набросился на одного полицейского и ударил его по лицу, в результате чего сотрудник упал и получил травму.

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