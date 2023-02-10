Происшествия 10 февраля 2023, 12:28 Суд приговорил екатеринбуржца к 3,3 года колонии за поджог и разбой

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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в разбое и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщил Ura.ru со ссылой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В конце 2021 года мужчина пришел в аптеку, где, угрожая фармацевту молотком, потребовал денег. Сотрудница перевела ему тысячу рублей.

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Потом мужчина отправился домой к матери, ее не было дома, поэтому горе-сын позвонил ей и потребовал денег. Когда получил отказ, екатеринбуржец поджег квартиру. Ущерб от пожара составил 620 тысяч рублей.

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Суд назначил ему наказание в виде 3,3 года лишения свободы в колонии строгого режима.