Суд приговорил двух петербуржцев к колонии строгого режима за избиение мужчины

Инцидент произошел в октябре 2018 года в доме на 13-й линии Васильевского острова. Подозреваемые пришли в гости к знакомому и начали его избивать: сначала руками, позже трубой. Мужчине удалось выжить.

Подозреваемые свою вину признали частично. Один из них заявил, что не прибегал к использованию трубы, второй — что у пострадавшего был нож.

Обидчики получили четыре года и пять лет колонии строгого режима. В качестве компенсации они должны выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей. А также 2,5 тысячи материального ущерба.