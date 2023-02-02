Происшествия 02 февраля 2023, 13:36 Суд приговорил двух курганцев к 9 годам тюрьмы за то, что они бросили в погреб мужчину

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В Курганской области вынесли приговор двум ранее судимым мужчинам. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Известно, что преступники проникли в один из домов, избили хозяина, бросили его в погреб. Сами тем временем вынесли из жилища вещей на 10 тысяч рублей.

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За разбой и лишение человека свободы подельников приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Стоит отметить, обвиняемые не признали вину и не раскаялись.