02 февраля 2023, 13:36
Суд приговорил двух курганцев к 9 годам тюрьмы за то, что они бросили в погреб мужчину
В Курганской области вынесли приговор двум ранее судимым мужчинам. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Известно, что преступники проникли в один из домов, избили хозяина, бросили его в погреб. Сами тем временем вынесли из жилища вещей на 10 тысяч рублей.
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За разбой и лишение человека свободы подельников приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Стоит отметить, обвиняемые не признали вину и не раскаялись.
Преступления
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