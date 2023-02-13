Происшествия 13 февраля 2023, 18:35 Суд приговорил братьев-убийц из Краснодара на 35 лет лишения свободы на двоих

Читать 360tv в

В Краснодаре состоялся суд над двумя братьями, которых обвиняли в убийстве 18-летнего прохожего. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Около двух лет назад два братья, будучи пьяными, поссорились со случайным прохожим. Он жестоко избили 18-летнего парня, сбили с ног и один из нападавших даже прыгнул молодому человеку на голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Его тело случайно обнаружили только утром.

Реклама

Один из братьев признал вину, второй продолжал отрицать свою причастность. В результате их осудили по статье «Убийство». Один из обвиняемых получил 17 лет тюрьмы, другой — 18 лет.

Реклама