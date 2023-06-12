12 июня 2023, 16:31
Суд приговорил агрессивного безбилетника к 3 годам условного срока
Безбилетнику назначили три года лишения свободы условно за избиение контролера в Москве
Мужчина получил трехлетний условный срок за нежелание платить за проезд и нападение на контролера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В столице пассажир пожалел 50 рублей на проездной билет и поехал в автобусе «зайцем», но его заметили контролеры ГКУ. Один из инспекторов потребовал показать паспорт, но безбилетник не стал предъявлять документ. Контролер еще раз озвучил свою просьбу и получил тот же ответ, но уже с нападением. Пассажир ударил проверяющего в лицо и брызнул из газового баллончика.
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В результате пострадавшему сотруднику пришлось обращаться за медицинской помощью, а затем в правоохранительные органы. Вскоре полицейским удалось поймать нарушителя. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».
«Каждая подобная ситуация — на особом контроле. За применение насилия в отношении должностных лиц грозит лишение свободы на срок до 10 лет», — отметили в дептрансе.
Ранее штрафы за безбилетный проезд в транспорте увеличили в Москве.
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