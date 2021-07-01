Суд прекратил дело о ДТП с участием Ширвиндта

Валдайский районный суд прекратил уголовное разбирательство по делу о ДТП с участием худрука Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел дело на предварительном слушании.

«Дело прекращено за примирением сторон», — сообщила пресс-секретарь суда Елена Волгина.

Ширвиндт и потерпевшая в аварии подали совместное ходатайство о прекращении дела. Худрук Театра сатиры полностью возместил ей причиненный ущерб, сообщили в суде.

Авария произошла 11 августа 2020 года в городе Валдае Новгородской области. Ширвиндт тогда объяснял произошедшее тем, что они «немного не рассчитали скорость». Он утверждал, что никто не пострадал. Но на валдайском туристическом портале писали, что Ширвиндт за рулем внедорожника Mitsubishi L200 проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с Renault Sandero. Пассажирка Renault получила травмы руки, ее госпитализировали в Валдайскую ЦРБ. Сам Ширвиндт и его пассажиры не пострадали.

В конце 2020 года Ширвиндт переболел ковидом. Его госпитализировали вместе с супругой 25 ноября. В начале декабря народного артиста выписали из больницы, писала «Газета.ru».