Суд под Хабаровском отправил в колонию экс-полицейского за игры в казино

Суд в Хабаровском крае приговорил к лишению свободы экс-полицейского, которого застали за играми в подпольном казино. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в распространенном релизе.

Бывшего полицейского в Хабаровском крае признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Следствие установило, что мужчина вместо того, чтобы закрыть подпольное казино, которое он обнаружил — стал постоянно туда ходить и играть там. Само подпольное казино находилось на улице Черноморской.

Мужчину застали прямо на месте, когда он был там игроком. Полицейский заранее подготовился к такому повороту событий и позаботился о документах, которые могли обосновать его нахождение на месте. Но когда проводилось уголовное дело, его версию об этом опровергли. На текущий момент бывший страж порядка отрицает свою вину.